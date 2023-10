Mike Johnson é eleito presidente da Câmara dos EUA

Mike Johnson – (Foto>Reprodução) – Republicano conquistou 220 votos, vencendo o democrata Hakeem Jeffries; Casa estava paralisada desde a destituição de McCarthy

Mike Johnson, de 51 anos, é aliado do ex-presidente Donald Trump e já apoio ação judicial contra a eleição de Joe Biden. O deputado também é contra os direitos de pessoas LGBTQ e a destinação de verbas à Ucrânia

O deputado republicano Mike Johnson, do Estado do Luisiana, foi escolhido como o presidente da Câmara dos EUA nesta 4ª feira (25.out.2023). Ele recebeu 220 votos e venceu o democrata Hakeem Jeffries, que teve 209 votos.

O deputado ganhou a indicação do Partido Republicano a vaga na 3ª feira (24.out.2023), depois de Tom Emmer retirar sua candidatura por ser sido desencorajado pelo ex-presidente Donald Trump. Johnson vai substituir Kevin McCarthy, que foi destituído do cargo em 3 de outubro. A Casa aprovou uma moção por 216 votos a favor e 210 contra para retirar o congressista.

Em seu discurso, o novo presidente da Casa agradeceu McCarthy. Segundo Johnson, o ex-presidente é o “motivo de estarmos nesta maioria hoje”.

Ele também afirmou que vai apresentar uma resolução ainda nesta 4ª feira (25.out) que defende Israel na guerra contra o Hamas.

Na Câmara desde 2016, Johnson é considerado conservador e aliado de Jim Jordan. O deputado é contra o aborto e forte opositor ao uso da maconha medicinal e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também é ex-presidente do Comitê Republicano de Estudos.

Em 2021, Johnson votou pela anulação dos resultados eleitorais no Estado da Pensilvânia. No ano anterior, ele já havia apoiado uma ação movida na Suprema Corte norte-americana que contestava a eleição de Joe Biden.

Desde a destituição de Kevin McCarthy, em 3 de outubro, a Casa estava sem presidente e as atividades haviam sido paralisadas. A ausência de um orador dificultou a resposta dos norte-americanos a questões urgentes, como a guerra no Oriente Médio envolvendo Israel e o Hamas.

Antes de Johnson, o Partido Republicano –que tem 221 deputados contra 212 democratas na Casa– tentou eleger 3 deputados diferentes: Jim Jordan, Steve Scalise e Tom Emmer, que não conseguiram reunir apoio suficiente para ocupar o cargo.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2023/07:31:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...