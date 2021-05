Jovem é executado a tiros na frente de casa, em Novo Repartimento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada (com informações de Antônio Barroso, do portal Zé Dudu)

Equipes da Polícia Militar estiveram no local do crime para iniciar o levantamento de informações. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar a motivação e autoria do assassinato.

A dupla chegou à casa da vítima, na rua Palmares, e chamou por Welk. Os três conversaram por alguns minutos na frente do imóvel e, em seguida, vários tiros foram disparados contra o rapaz, que morreu no local. Os algozes fugiram após o crime.

Welk Marques Morais foi executado a tiros na noite deste domingo (16), no bairro Vila Tucuruí, em Novo Repartimento, sudeste do Pará. A vítima estava na frente de sua residência quando foi assassinada. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Welk Marques Morais não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime (Foto:Reprodução)

