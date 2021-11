ICMBio lança concurso com 171 vagas e salários de até R$ 8 mil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para analista, é preciso ter nível superior. Os interessados em se tornar um técnico ambiental do ICMBio devem ter ensino médio. A banca organizadora do concurso é o Cebraspe. A jornada de trabalho para os aprovados será de 40 horas semanais.

As inscrições serão abertas no próximo dia 3. Ao todo, são 171 vagas. A taxa a ser paga pelos interessados nas oportunidades destinadas ao cargo de técnico ambiental é de R$ 72,80. Para analista, o valor a ser pago pelos candidatos é R$ 104.

(Foto:Reprodução) – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abre concurso para técnico e analista ambiental, com salários que vão de R$ 3.605 a R$ 8.089. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (29/11).

You May Also Like