Golpista cria perfil fake do prefeito de Santarém para pedir dinheiro emprestado

(Foto:Reprodução) – Um golpista criou um perfil fake no aplicativo de mensagens, whatsapp, para se passar pelo prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e pedir dinheiro emprestado. Apesar de o golpe ser antigo e já bastante comum as denúncias, muitas pessoas ainda caem nesse tipo de armação.

Por isso, o prefeito informou e fez um alerta em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 29.

“É golpe! Pessoal esse número (91)991319564 está se passando por mim, pedindo dinheiro aos meus contatos. Estou tomando as devidas providências e se por acaso você receber mensagem desse número se passando por mim, denuncie”, informou Nélio Aguiar.

O golpista utiliza um número com DDD 091, que seria de Belém. Ele utilizou uma foto das redes sociais do gestor para ficar mais convincente às vítimas. O prefeito divulgou junto com o alerta o print de uma conversa que o bandido iniciou com um de seus contatos.

“Armazena meu número novo, esse será pessoal, outro ficará apenas para trabalho, ok!”, disse o bandido ao iniciar a conversa.

“Estou tentando fazer um pagamento pelo aplicativo, mas tive um problema na minha senha eletrônica. Pode fazer pra mim? Quando for ao banco retorno para vc”, escreve o golpista, já tentando consolidar o crime.

Nélio Aguiar informou que registrou boletim de ocorrência e que está tomando todas as providências legais referente ao caso.

O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...