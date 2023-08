ICMBio – PA anuncia Processo Seletivo com 14 vagas

Oportunidades são ofertadas no Núcleo de Gestão Integrada de Breves; varia como participar

No estado do Pará, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio – PA) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, destinado à contratação temporária de profissionais, no Núcleo de Gestão Integrada de Breves.

De acordo com o edital, são ofertadas 14 vagas para os seguintes cargos: agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial – nível I (11); agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial – nível II (2); agente de apoio à gestão da Unidade de Conservação – nível III (1).

Para se inscrever, os candidatos podem possuir ensino fundamental completo ou incompleto. Aos profissionais efetivados, será ofertado de um a dois salários mínimos e meio, acrescido de auxílios legais.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas no período de 21 a 25 de agosto de 2023, forma presencial, no endereço Travessa 30 de Novembro, nº 2.738, Bairro Cidade Nova Breves, das 9h às 17h, ou via internet, mediante o envio da documentação para o seguinte e-mail: ngi.breves@icmbio.gov.br.

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise de currículo.

Este Processo Seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, à critério da Administração.

