Ideflor-Bio monitora focos de incêndio no Parque Estadual Serra das Andorinhas, no sudeste do PA

Uma ação criminosa dentro do parque, por parte de um infrator residente da comunidade de Sucupira deu início aos focos de incêndio.

Brigadistas do Ideflor-Bio iniciaram no último final de semana o trabalho de combate de incêndio no Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas, no sudeste do Pará. O início do fogo aconteceu através de uma ação criminosa dentro do parque, por parte de um infrator residente da comunidade de Sucupira.

Apesar do empenho da brigada em controlar o fogo, por conta do período de seca e muitas áreas de cerrado, o parque se encontra em uma área de transição entre a floresta Amazônica e o cerrado, e com isso o incêndio acabou se espalhando em grande proporção, de modo que a brigada contratada pelo Ideflor-Bio não conseguiu combater totalmente e foi necessário chamar o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP) e o Corpo de Bombeiros Militar de Marabá, para combater o incêndio.

A equipe do Ideflor-Bio segue orientando as comunidades e tem emitido informações diárias sobre o avanço do fogo para dirimir possibilidades de incidentes ocasionados pelo incêndio na região.

O criminoso foi preso e encaminhado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Geraldo do Araguaia e em seguida o crime foi registrado na Delegacia de São Geraldo do Araguaia. Segundo o Ideflor-BIo , apesar do fogo ser uma condição natural do cerrado, o prejuízo para a preservação da biodiversidade é muito grande. A conscientização dos comunitários nesse período de estiagem do verão amazônico é fundamental para a prevenção de incêndios florestais no Parque.

