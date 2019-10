Policial Militar Salva pescador vitima de afogamento em Santarém

(Foto:Divulgação Policia)- POLÍCIAL MILITAR SALVA PESCADOR VÍTIMA DE AFOGAMENTO NA PRAIA DO MARACANÃ EM SANTARÉM…

Um homem pescava de tarrafa no Rio Tapajós, próximo à praia, quando ao jogar a tarrafa se enrolou e caiu na água.

Um policial militar que praticava natação no local, vendo a situação, nadou até ele, mergulhou e conseguiu retirar a tarrafa que estava amarrada no pulso do pescador. Ele já estava há alguns segundos submerso, mas por muita sorte e graças a presença do militar, Sgt. Gildson, foi salvo e retirado da água antes que viesse a desfalecer.

O fato ocorreu no final tarde desta terça-feira 09/10/2019. O SAMU foi acionado e conduziu o homem até o PSM para receber os atendimentos necessários.

Por Sub Ten Cruz

Fonte: Grupo de whatsap da Asmeop!

