Idosa passa fome para pagar dívida de filho com ‘agiotas do chicote’ no MT

Emocionada, lavadora de roupas emprestou R$ 6 mil e já pagou R$ 24 mil (Foto:Reprodução)

Uma aposentada de 69 anos foi extorquida em R$ 24 mil por criminosos integrantes da “Máfia do Chicote” no bairro Grande Terceiro em Cuiabá. Os pagamentos foram feitos após a idosa ter sido ameaçada pelos cobradores que prometiam executar o filho dela, que fez o empréstimo, se os débitos não fossem pagos.

Leia mais:Cobradores que espancaram joalheiro ameaçaram empresário em Cuiabá; VEJA VÍDEOS

O caso foi revelado pelo programa Cadeia Neles (Vila Real) desta quinta-feira (31). Para honrar com os pagamentos, a vítima, que passa roupas para ajudar quitar os débitos, está passando fome e teve a distribuição de água e de energia elétrica da residência cortados devido à falta de pagamento porque a maioria dos valores obtidos pela idosa através de uma aposentadoria são destinados aos criminosos.

O líder do grupo de bandidos, João Gabriel Brandão da Silva, de 36 anos, foi preso no dia 7 de agosto, mas isso não impediu que a ilicitude continuasse a ser cometida. O bandido é o mesmo que foi flagrado dando chibatadas em um empresário do ramo de joias na capital do Estado.

Informações dão conta que os golpistas obrigaram a idosa a assinar uma nota promissória no valor de R$ 37 mil sob argumento o filho da vítima teria feito uma dívida de R$ 6 mil e não tinha cumprido com o compromisso. Dessa forma, os agiotas começaram a ameaçar a vítima, dizendo que iriam matar o filho dela caso ela não pagasse.

Então, a idosa passou a arcar com o débito do filho. Ela fazia repasses mensais de R$ 1,2 mil, recursos retirados da própria aposentadoria e repassados a uma conta corrente dos criminosos.

Mesmo já tendo pago quase R$ 30 mil, suficiente para cobrir a dívida inicial, que era de R$ 6 mil em 2022, a idosa continuou a ser ameaçada. Por isso, ela resolveu registrar um boletim de ocorrência contra o grupo criminoso.

O caso já está sendo investigado. A Polícia Civil vai indiciar os comparsas de João Guilherme.

Assista à reportagem

