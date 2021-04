Idosa que se perdeu na mata e comeu capim por 7 dias está com covid

Idosa foi resgatada desnutrida (Foto:Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Rita de Cássia foi resgatada e descobriu que, além de estar desnutrida, tem o vírus

Rita de Cássia, de 75 anos, foi diagnosticada com covid. Ela foi encontrada no dia 22 de março, após uma semana desaparecida em uma região de mata na cidade de Alcântaras, a 261 km de Fortaleza (CE).

A idosa pode ter sido infectada antes de ter se perdido. O diagnóstico veio quando foi levada ao hospital, pelos familiares, para cuidar de machucados e da desnutrição ocasionados pelo incidente na mata.

Rita já havia recebido a primeira dose da vacina, mas foi infectada antes de receber a segunda injeção do imunizante.Os sintomas da covid se agravaram e Rita de Cássia foi internada nesta terça-feira, 30, no Hospital Doutor Estava, em Sobral, município a 200 km de Fortaleza.

Os familiares que moram com a idosa também estão com a doença e isolados.

Rita de Cássia está com quadro clínico estável.O casoRita de Cássia ficou desaparecida por uma semana em uma mata, período em que a idosa se alimentou apenas por meio de plantas e sobreviveu bebendo de água da chuva.Ela foi encontrada por um rapaz que passava pela região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a senhora apresenta quadro de depressão

