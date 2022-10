Idoso de 84 anos é resgatado em mata no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um idoso de 84 anos foi resgatado em uma mata fechada na vila de Abade, zona rural do município de Curuçá, localizado na mesorregião do Marajó, na tarde da última última terça-feira (11). Ele foi identificado apenas como Claudionor.

