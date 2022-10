Policia Militar prende duas pessoas em flagrante e recupera celulares roubados em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/10/2022/14:39:13 com informações da polícia Militar e Portal da Cidade

Os acusados informaram que a arma de fogo estaria com o nacional Cleiton (o indivíduo que conseguiu fugir). Novamente foram realizadas rondas no intuito de localizar o terceiro acusado, porém sem êxito. Os dois indivíduos presos foram apresentados na delegacia para providências cabíveis.

Um dos indivíduos abordados, chamado Ademar, estava com os três celulares oriundos do roubo; na abordagem, os mesmos resistiram à prisão, sendo necessário o uso da força para contê-los e o uso de algemas para resguardar a GUPM e os indivíduos.

A vítima, senhora Marta, repassou as características dos acusados e a GUPM saiu em rondas no intuito de localizar os suspeitos. Por volta das 00h30min foram avistados nas redondezas três suspeitos, sendo que um deles conseguiu empreender fuga e os outros dois foram abordados.

