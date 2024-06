Idoso é assassinado com tiro no peito em Mocajuba, no PA

Populares acionaram a polícia após a morte. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Perícias foram solicitadas para investigar a morte de Luis Otávio Silva Farias, de 61 anos.

Um idoso de 61 anos, identificado como Luis Otávio Silva Farias, foi morto com um tiro no peito, no bairro Centro, em Mocajuba, município do nordeste do Pará.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (27) e foi confirmado pela Polícia Civil (PC). Segundo a corporação, os agentes foram acionados por populares que encontram o corpo de Luis.

A Polícia Científica foi também atendeu a ocorrência para examinar o local do crime e fazer a remoção do corpo.

Segundo a PC, as circunstâncias do crime é apurada pela pela delegacia de Mocajuba, que trabalha para identificar os possíveis autores do crime.

Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas estão sendo coletados. A PC comunicou perícias foram solicitadas e quaisquer informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, o 181.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/00:59:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...