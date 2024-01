Idoso mata genro a facadas após ver agressão contra filha e neta em Americana, diz Polícia Civil

Homem de 62 anos prestou depoimento nesta quinta (19) na Polícia Civil e foi liberado. Advogado diz que ele agiu em legítima defesa.

Um homem de 37 anos foi morto a facadas na noite desta quinta-feira (18) no bairro Vila Bela, em Americana (SP). Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), ele estaria agredindo a companheira, de 35 anos, e a filha dela, de 15 anos, quando o sogro, de 62 anos, o atacou com uma faca.

O caso aconteceu na rua João Rascovik por volta de 20h e foi registrado pela Guarda Municipal de Americana. Segundo o relatado à Polícia Civil, testemunhas disseram que o homem morto teria agredido a companheira com tapas e a ameaçado de morte.

“[O idoso] teria visto a filha ser agredida pelo companheiro, além de também ter ouvido ameaças proferidas por ele contra a vida da filha”, diz trecho do boletim de ocorrência.

Também consta no BO que a neta do idoso também teria sido ferida pelo homem no meio da rua.

“O homem também passou a agredir a filha da companheira, de 15 anos, puxando-a pelos cabelos e a arremessando na sarjeta, quando teria, ainda, pisado no pescoço da adolescente, no que gritava que iria matá-la”, diz o registro na delegacia.

Nesse momento, diz o BO, o idoso teria “partido para cima” do homem com uma faca, atingindo-o nas costas e no tórax. “O homem tentou se evadir do local mas o idoso o seguira, quando teria desferido outras facadas no peito daquele”.

Idoso se apresentou à Polícia

A GM não conseguiu localizar o idoso após o crime, mas, segundo o advogado dele, Dinael Júnior, ele se apresentou na tarde desta sexta-feira (19) na delegacia e prestou depoimento confirmando que viu a agressão contra a filha e a neta e dizendo ter agido em legítima defesa após entrar em luta corporal com o homem.

“O idoso agiu para defender sua filha, seus netos e, posteriormente, sua integridade física. A dinâmica desenvolveu-se de um modo que o comportamento não poderia ser outro”, diz a nota do advogado de defesa.

Segundo Dinael, o idoso foi liberado após prestar o depoimento à polícia, já que não havia mais flagrante, e deve responder ao caso em liberdade.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/18:09:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...