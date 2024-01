Trabalhador é achado desmaiado em escada de shopping e morre na UPA

Diego Cândido da Costa, 32, morreu após ser encontrado desacordado na escadaria do estacionamento do Goiabeiras Shopping, no final da tarde de quarta-feira (17), em Cuiabá. Vítima chegou a ser socorrida, encaminhada para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde a morte foi confirmada.

Conforme apurado pelo GD, funcionária que atua na limpeza do shopping estava descendo pelas escadarias do estacionamento quando encontrou a vítima por volta das 18h20.

Empresa privada de saúde foi acionada, começou a tentativa de reanimação no local e conduziram Diego para a UPA do Verdão, onde a equipe médica continuou reanimando a vítima, mas sem sucesso. A morte foi declarada por volta das 19h42.

Testemunhas contaram que Diego prestava serviços para a empresa que administra o estacionamento do shopping. Câmeras de segurança registraram o momento que ele tentava acessar o elevador do piso G1 por volta das 17h10, mas ele acabou indo de escada.

Corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia. Causa da morte é apurada. Em nota, o shopping confirmou o caso e lamentou a morte do trabalhador. Leia na íntegra:

“O Goiabeiras Shopping informa que um funcionário da empresa terceirizada do estacionamento foi encontrado desacordado na escada de emergência do empreendimento, no dia 17/01 (quarta-feira). Imediatamente recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado de ambulância ao hospital. Posteriormente foi declarado o óbito. O shopping lamenta profundamente o ocorrido.”

