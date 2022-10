PF deflagra operação contra pirâmide com criptomoedas; marido de Perlla é preso

(Foto:Reprodução/Redes Sociais) -PF deflagra operação contra pirâmide com criptoativos; marido de Perlla é preso

De acordo com o órgão, mais de 1,3 milhão de pessoas foram lesadas em R$ 4,1 bilhões. A polícia diz que Patrick Abrahão ostentava uma vida de luxo

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de prisão e 41 de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de um esquema de pirâmide financeira internacional em mais de 80 países.

De acordo com o órgão, mais de 1,3 milhão de pessoas foram lesadas em R$ 4,1 bilhões. Entre os presos está Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, o empresário Patrick Abrahão.

O empresário foi preso em casa, no Recreio, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais. A polícia diz que ele ostentava uma vida de luxo.

Segundo as investigações, a organização criminosa prometia 20% de lucro por mês a quem entrasse no negócio e até 300% por ano por meio de transações no mercado de criptoativos. O investimento era de 15 dólares a 100 mil dólares.

Foram cumpridos na operação La Casa de Papel mandados de prisão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. Os agentes apreenderam joiás, pedras preciosas, carros, documentos e eletrônicos.

A justiça também decretou a apreensão de R$ 105 milhões, imóveis, gado, lancha e ouro.

