Imagens mostram paciente com cilindro de oxigênio sendo levado em maca pela BR-163, em Miritituba

(Foto:Reprodução) – Ambulância saiu de Rurópolis para Itaituba, mas ficou presa no congestionamento de carretas na manhã desta sexta-feira (12).

Vídeos viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (12) mostrando profissionais de saúde empurrando uma maca com um paciente no oxigênio pela rodovia BR-163, a Transamazônica, no sudoeste do Pará. O paciente estava em uma ambulância, que ficou presa no congestionamento de carretas no quilômetro 30 da rodovia, próximo ao porto de Miritituba, em Itaituba.

De acordo com o Secretário de Saúde de Itaituba, Iamax Prado, o paciente saiu de Rurópolis para o Hospital Regional do Tapajós, que fica em Itaituba, para tratamento da Covid-19. O secretário de saúde disse que o município não foi informado para poder dar suporte ao referido paciente, mas que está à disposição dos municípios vizinhos para ajudar sempre que necessário.

A Prefeitura confirmou, em nota, que a ambulância saiu de outro município com destino a Itaituba e disse que “lamenta o episódio e se solidariza com a equipe de profissionais de saúde pelo ocorrido”.

Um representante do Ministério Público do Pará (MPPA) em Itaituba disse que fez contato com o comando da Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Saúde para que a situação fosse resolvida. Ele afirmou também que o caso tratava-se de uma ambulância que saiu de Rurópolis com destino ao hospital de Itaituba.

Já a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) informou que o paciente não estava sendo transferido para o Hospital Regional do Tapajós e não usava uma ambulância da unidade. A Sespa disse também que levanta informações sobre o caso.

As imagens mostram dois profissionais de saúde e outras duas pessoas ajudando a empurrar a maca na estrada. Na maca, está um paciente enrolado em lençóis com um cilindro de oxigênio. Outro vídeo mostra a profissional de saúde e o paciente na maca às margens da rodovia, encoberto pela poeira levantada pelas carretas que passam.

Segundo moradores, caminhoneiros fazem frequentemente filas duplas para fazer o transbordo da carga, que pertence a várias empresas. Na manhã desta sexta (12), a ambulância ficou presa devido a uma fila dupla formada irregularmente no local.

A Polícia Militar precisou agir para desobstruir a rodovia. A ação ocorre deste quarta (10) com agentes dos Postos de Policiamento Destacado (PPD) da PM em Campo Verde e em Miritituba, com apoio de motocicletas da Rocam. Segundo a PM, o trânsito já foi controlado.

A Polícia Rodoviário Federal (PRF) informou que carretas que fazem o transporte de mercadorias, com a soja, para as instalações portuárias de estações de transbordos de cargas em Mirituba deixaram o trânsito transtornado.

Segundo informações preliminares da PRF, como a safra foi adiantada e o fluxo de caminhões aumentou em um dia, os portos estão atendendo por agendamento e os caminhões precisam agendar atendimento no porto para depois retornarem. O aumento de fluxo teria ocasionado o congestionamento no trecho da rodovia.

Por G1 PA — Belém

