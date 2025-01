ImpulsoGov oferece capacitação gratuita para novos gestores municipais de saúde

Foto: Reprodução | Inscrições já estão abertas; evento online acontece em 12 de fevereiro

São Paulo, janeiro de 2025 – A ImpulsoGov, por meio de seu projeto Impulso Previne, realizará no dia 12 de fevereiro, às 19h, mais uma capacitação gratuita e aberta para os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS). Com foco nos novos gestores e profissionais do SUS, a oitava edição do evento abordará o tema “Gestão em Saúde: Desafios e Oportunidades para os novos gestores”. O evento será transmitido gratuitamente pelo YouTube no dia 12 de fevereiro, a partir das 19h (horário de Brasília), com inscrições já abertas.

A capacitação tem como objetivo principal discutir boas práticas para gestores municipais em início de gestão, com ênfase na estruturação de planos municipais de saúde e no fortalecimento do SUS. Os profissionais participantes terão a oportunidade de explorar temas como:

Princípios e estrutura do SUS: universalidade, equidade e integralidade;

Estrutura administrativa: Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde;

Instrumentos de planejamento e sistemas de informação em saúde, como SISAB, e-Gestor APS e SCNES;

Participação social no SUS e planejamento da gestão municipal.

Fernanda Soares, especialista em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da equipe de especialistas da ImpulsoGov, será uma das apresentadoras. Junto a ela, Verineida Lima, mestre em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará e com mais de 20 anos de experiência no SUS, compartilhará insights sobre gestão e planejamento em saúde. Verineida também é reconhecida por sua presença digital e educacional, com mais de 50 mil seguidores no Instagram.

“O início da gestão municipal é o momento de revisar os planos municipais dos anos anteriores e iniciar a elaboração do próximo ciclo de gestão. Por isso, é importante que os gestores conheçam os princípios e a estrutura do SUS, e tenham em mãos ferramentas para facilitar esse processo de estruturação. Com planejamento, integração das redes de cuidado e uso eficiente de dados, caminhamos para o fortalecimento do SUS”, destaca Fernanda.

O Impulso Previne, uma iniciativa da ImpulsoGov, oferece suporte gratuito para profissionais da gestão e da assistência da APS. Por meio de ferramentas que centralizam dados e recomendam ações para melhorar indicadores de saúde, como vacinação infantil e prevenção de doenças crônicas, a plataforma promove uma gestão eficiente e focada na melhoria dos serviços de saúde.

Os participantes que se inscreverem pela plataforma Even3 terão direito a certificado de participação, emitido após o evento. A edição anterior do evento, que também tratou da transição de gestão na saúde municipal, teve mais de 5.000 pessoas inscritas.

Serviço

Valor: 100% gratuito

Data: 12 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Transmissão: YouTube

Inscrições:https://bit.ly/webinar-gestao-em-saude9

Certificado: Disponível para inscritos

Sobre a ImpulsoGov

Fundada por João Abreu e Isabel Opice, a ImpulsoGov é uma organização não governamental e sem fins lucrativos que desenvolve ferramentas e soluções gratuitas para impulsionar o uso inteligente de dados e tecnologia no SUS, para que todas as pessoas no Brasil tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. A ONG transforma dados existentes em informações úteis, permitindo que gestores públicos e outros profissionais de saúde meçam desafios e impactos, identifiquem vulnerabilidades, visualizem cenários e tomem decisões baseadas em evidências para melhorar continuamente as políticas públicas de saúde em seus municípios. A ImpulsoGov já apoiou mais de 150 municípios brasileiros, onde residem mais de 11 milhões de pessoas que dependem do SUS para ter acesso a quaisquer serviços de saúde. Saiba mais em: https://www.impulsogov.org/