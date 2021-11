Imagem ilustrativa da notícia Incêndio criminoso? 52 ônibus são destruídos em garagem (Foto:| Reprodução/ Facebook Marcelo Belinati)

As chamas tiveram início por volta das 18h30 e cinco caminhões do Corpo de Bombeiros foram utilizados para controlar as chamas. Felizmente ninguém ficou ferido.

Um total de 52 ônibus já foram destruídos num incêndio de grandes proporções que tomou a garagem de ônibus da empresa TCGL em Londrina, no norte do Paraná, no fim da tarde desta segunda-feira (15). Ainda não se sabe a origem do incêndio, mas a empresa não descarta que tenha sido criminoso. Ambulâncias do Siate foram chamadas para atender funcionários que inalaram fumaça.

A garagem de ônibus fica no bairro Vila Nova e o fogo começou pouco depois das 18h. Vários funcionários entraram correndo na garagem, na tentativa de salvar alguns veículos. O Corpo de Bombeiros ainda está no local combatendo o incêndio e chamaram reforço de cidades vizinhas. A coluna de fumaça pode ser vista a quilômetros de distância, de várias cidades ao redor de Londrina. Já são quatro caminhões de incêndio no local.

Cada ônibus custa aproximadamente R$ 130 mil, ou seja, um prejuízo de pelo menos R$ 4 milhões de reais para a TCGL, que é repsonsável por 65% da área urbana de Londrina. Os ônibus seria parte de uma frota reserva da empresa. Ainda não se sabe o impacto que a destruição terá no transporte coletivo da cidade nesta terça-feira (16). Mas a empresa informou que não poupará esforços para manter todas as linhas funcionando.

Autor: Com informações do Portal Ric Mais/terça-feira, 16/11/2021, 08:49 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...