Vice-prefeito Marconi mostra que Novo Progresso investe em novas máquinas e equipamentos;Assista Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O vice-prefeito que sempre acompanha as obras e faz questão de divulgar os feitos da prefeitura nas redes sociais, chegou a ser indagado sobre a demora nas obras que não aparecem; Marconi respondeu: “Fiquem tranquilos pessoal estamos só a 10 messes na administração do município muitas coisas vai acontecer de bom para a população um forte abraço a todos e desculpem alguma brincadeira”.

You May Also Like