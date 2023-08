Incêndio destrói cinco casas no Amapá; VÍDEOS

(Foto e vídeos: Reprodução/Redes Sociais) – Um incêndio de grande proporção registrado por volta das 22h40 desta quarta-feira, 30, deixou cinco casas destruídas em uma área de ponte, no município de Vitória do Jari, no sul do Amapá.

Segundo o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), o fogo teria começado em uma das residências e se alastrou pelas demais, localizadas na mesma área, que é de difícil acesso.

Uma equipe do 8° Grupamento Bombeiro Militar (GBM) atendeu a ocorrência e recebeu apoio de caminhão pipa e de uma balsa para transportar moto-bomba flutuante até o local do sinistro.

O incêndio foi controlado por volta da meia-noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

“Era uma área onde os bombeiros não tinham acesso, nossas viaturas não conseguiam chegar, aí foi solicitado apoio da empresa Cadam que forneceu balsa onde foi preciso colocar moto-bomba e carro pipa em cima, para fazer a atuação, que contou com apoio de uma força-tarefa de carros pipa de Vitória e Laranjal do Jari. Sem vitimas, perda total de 5 casas”, destacou a assessoria do CBM.

As causas do incêndio estão sendo investigadas.

A situação foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o tamanho das chamas que causou pânico em moradores da região.

Veja abaixo os vídeos do incêndio:

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2023/11:17:44

