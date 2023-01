Muro derrubado por carro atinge e mata criança de 4 anos, em Itaituba

Muro derrubado por carro atinge e mata criança de 4 anos no bairro Jardim Aeroporto, em Itaituba – (Foto:Reprodução Giro Portal)

Uma menina de 4 anos, identificada como Ana Vitória, de apenas 4 anos de idade, faleceu na madrugada desta segunda (02) no Hospital Regional do Tapajós (HRT), em decorrência de ferimentos causados por um muro que caiu sobre ela no bairro Jardim Aeroporto, em Itaituba, sudoeste do Pará.

O acidente teria ocorrido por volta das 2h da madrugada, quando um homem, que seria amigo da mãe da criança, deu ré no veículo e bateu no muro, que veio a cair. A criança estava com a mãe no local, um espaço de aluguel para eventos, e brincava no momento em que foi atingida.

A menina foi socorrida e levada até o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a mesma ainda com vida para o HRT.

O velório acontece no bairro Liberdade.

