Crianças encontram mulher decapitada em casa abandonada em Santarém

Informações iniciais são de que a mulher se chamava Janaína. Além da cabeça, ela teve o seio do lado direito arrancados e recebe dez facadas no peito.

O corpo de uma mulher foi encontrado sem cabeça em uma casa abandonada, no final da tarde deste sábado (9, na rua Araruama, no bairro do Maracanã, em Santarém, oeste paraense. Crianças brincavam quando foram surpreendidas pela cena assustadora da cabeça separada corpo da vítima, que estava completamente despida.

