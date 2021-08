TSE cassa mandato de deputado federal Boca Aberta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na ação, o Ministério Público Eleitoral argumentou que Petriv estava inelegível por oito anos a partir de 2017, pois teve o mandato de vereador cassado pela Câmara Municipal de Londrina (PR), por quebra de decoro parlamentar. A decisão da Corte eleitoral pode ser levada para julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara também recebeu parecer pela cassação do deputado.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou nesta terça-feira (24) o mandato do deputado federal Emerson Miguel Petriv, conhecido como Boca Aberta (PROS-PR). Com a decisão, a vaga será ocupada pelo deputado Osmar Serraglio (MDB-PR), um dos autores da ação contra Boca Aberta. A informação foi divulgada pelo Congresso em Foco. O parlamentar conseguiu se candidatar e ser diplomado devido a uma liminar, que foi derrubada pelo TSE nesta noite.

