Incêndios em terrenos baldios causam problemas a moradores de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As multas devem ser emitidas pelos fiscais ambientais da Secretaria de Meio Ambiente do Município e se não forem pagas serão incluídas na dívida ativa para serem cobradas junto com o IPTU – Imposto Territorial Urbano.

No bairro industrial os moradores reclamam dos fogos de incêndio, a fumaça invadiu as casas e moradores passaram o dia trancados, sem abrir portas e janelas.

Incêndios provocados pela população em terrenos baldios têm causado problemas para moradores do entorno dessas áreas em Novo Progresso, sudoeste do Pará.

You May Also Like