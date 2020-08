Índios aguardam em acampamento – as margens da BR-163 – resultado de audiência com a Justiça Federal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A liberação só foi possível , após terem garantias de um reunião com representantes da Justiça Federal, Fundação Nacional do Índio (Funai) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nesta segunda-feira, às 15h. A reunião será em vídeo conferencia.

Acampamento Indígena ao lado da rodovia BR-163 (Foto: Adria Karoline para Jornal Folha do Progresso) – Um grupo de indígenas da etnia Kayapó continuam acampados as margens da rodovia após liberarem neste sábado (22) a passagem de carretas e veículos, na Br 163 onde mantiveram bloqueada por 6 dias.

