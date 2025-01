INEP e MEC divulgam balanço do Enem 2024 e define datas do Sisu, Prouni e Fies

(Foto: Reprodução) – Cronograma do Enem 2024 foi definido pelo INEP

Nesta segunda-feira (13), em coletiva de imprensa, o presidente do Inep, Manuel Palacios, e o Ministro da Educação, Camilo Santana, revelaram detalhes sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Essa edição trouxe temas relevantes e dados importantes que impactarão os estudantes e suas futuras oportunidades no ensino superior.

Resultados das Provas do Enem 2024

O Enem 2024 foi realizado em duas datas: a edição regular ocorreu nos dias 3 e 10 de novembro, enquanto as provas para pessoas privadas de liberdade e a reaplicação foram aplicadas em 10 e 11 de dezembro.

Com um total de 73,5% de participação dos inscritos, o exame teve uma taxa de comparecimento significativa, refletindo a continuidade do interesse dos estudantes pela educação de qualidade.

Redação

Os candidatos tiveram a oportunidade de discutir questões sociais importantes por meio da redação. O tema abordado na edição regular foi: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, enquanto os participantes do PPL (Pessoas Privadas de Liberdade) escreveram sobre “Desafios para a valorização da arte de periferia no cenário cultural brasileiro”.

Um destaque significativo do exame foi o número de candidatos que obtiveram nota máxima na prova de redação: 12 participantes. No entanto, em contraste, alguns candidatos enfrentaram a eliminação durante o processo. Esses resultados refletem a diversidade de desempenho e a competitividade do Enem 2024.

Os resultados do Enem não apenas impactam os estudantes, mas também influenciam as notas de corte para os programas de ingresso nas universidades.

Confira as datas previstas dos processos de seleção divulgados pelo Ministério da Educação:

Os candidatos podem esperar que as inscrições para o Sisu 2025 aconteçam entre 17 e 21 de janeiro de 2025, enquanto o ProUni está previsto para os dias 24 a 28 de janeiro e o Fies deverá ocorrer de 04 a 07 de fevereiro.

Notas nas Áreas do Conhecimento

Abaixo, estão as notas mínimas e máximas obtidas nas áreas do conhecimento do Enem 2024:

Ciências da Natureza: 308 a 867 pontos (média: 495 pontos)

Ciências Humanas: 284 a 820 pontos (média: 517 pontos)

Linguagens: 294 a 796 pontos (média: 528 pontos)

Matemática: 334 a 962 pontos (média: 529 pontos)

Prepare-se para as Próximas Etapas

Com os resultados do Enem 2024 em mãos, os candidatos têm a chance de usar suas notas para ingressar em cursos superiores nas universidades através do Sisu, ProUni e Fies. Fique atento às datas de inscrição e prepare-se adequadamente para aproveitar ao máximo essas oportunidades!

