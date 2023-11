Influencer criada por I.A fatura mais de R$ 50 mil por mês

Aitana não existe no mundo real e foi criada por Inteligência Artificial.

Aitana Lopez é uma das modelos mais bem-sucedidas da agência espanhola The Clueless. Não faltam trabalhos para jovem, que tem um faturamento de 10 mil euros por mês, um pouco mais de R$ 53 mil. São posts e publicações de marcas famosas, segundo o site EuroNews, mostrando uma rotina com café da manhã, ida à academia e saídas para baladas.

Nada diferente de outras influenciadoras que usam as redes sociais como divulgação de produtos O detalhe é que Aitana não existe no mundo real e foi criada por Inteligência Artificial. Ideia do designer Ruben Cruz, a modelo foi a solução encontrada pela agência para acabar com os recentes problemas relacionados aos projetos. A empresa perdeu trabalhos por causas dos modelos e influencers.

“Fizemos isso para melhorar a qualidade de vida e deixar de depender de outras pessoas que possuem egos, manias ou que só querem ganhar muito dinheiro posando”, justificou Cruz para a imprensa espanhola. Aitana consegue fazer publieditoriais no Instagram, onde possui 157 mil seguidores. Ela ainda possui uma conta no Fanvue, uma espécie de rival do Onlyfans, na qual publica material erótico.

O trabalho para cuidar da agenda de Aitana Lopez é minucioso e depende de uma equipe na agência: a cada semana, definem o planejamento dos lugares visitados e fotos publicadas no perfil. Os resultados são criados a partir de uma combinação de ferramentas de IA e edições no Photoshop.

Fonte: DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/07:50:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...