Manu Bahtidão parte pra cima de mulher por ciúme do marido

Veja o vídeo da “confusão” envolvendo Manu Bahtidão que aconteceu na Casa da Barra. Festa/reality promovida pelo influenciador Carlinhos Maia.

popular, e Carlinhos Maia, com sua “Casa da Barra”, é um exemplo notável desse fenômeno. As transmissões ao vivo com milhões de espectadores e a constante atualização do “tempo real” por meio de stories nas redes sociais proporcionam uma experiência única para os seguidores. O confinamento de sete dias reúne influenciadores de diferentes partes do Brasil para participar de dinâmicas, festas e interações, criando um ambiente de entretenimento que atrai a atenção do público.

O sucesso da “Casa da Barra”, idealizada por Carlinhos Maia, destaca-se pelo alcance impressionante das transmissões ao vivo, atingindo até 1 milhão de espectadores simultaneamente. Com mais de 300 stories por dia, o conteúdo oferece aos seguidores uma visão detalhada do “tempo real” do confinamento, onde cerca de 30 influenciadores de diversas partes do Brasil se reúnem para participar de dinâmicas, festas e interações. O formato, que se estende por sete dias, diferencia-se pela ausência de paredões ou votação do público, permitindo a expulsão de participantes que violam regras ou se envolvem em brigas.

A cantora paraense de coração, Manu Bahtidão, encarou o reality de frente e faz de tudo para engajar aquele conteúdo de entrenimento que o público da Casa da Barra pede. Vale até simular uma briga com uma das participantes. Veja o vídeo:

