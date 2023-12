Influencer lamenta festa de casamento vazia após dar Iphone

Os influencer Hytalo Santos e Euro viralizaram com o convite de casamento que tinha um Iphone 15. No entanto, os noivos lamentaram a festa vazia

Os influenciadores Hytalo Santos e Euro viralizaram nas redes sociais após confeccionarem o convite de casamento com um Iphone 15 Pro Max.

Nesta quinta-feira (30), ocorreu o casamento dos dois na Paraíba. No entanto, o que era para ser uma festa com muitas pessoas e de ostentação, acabou ficando vazia.

Nas redes sociais, Hytalo publicou um vídeo lamentando o fato do casamento estar vazio. “Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados”, disse ele por meio do Instagram.

“Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol”, lamentou o influenciador.

Vídeos dos convidados abrindo os convites viralizaram nas redes sociais por conta do Iphone 15. Virginia Fonseca foi uma das convidadas para o evento e mostrou detalhes do brinde luxuoso nas redes sociais.

O aparelho, lançamento da Apple, custa cerca de R$10 mil. Com os convites, os influenciadores desembolsaram R$ 700 mil. De acordo com o jornal Extra, toda a festa custou aproximadamente R$ 4 milhões.

Fonte: DOL e Folhapress / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:12:14

