Leo Dias trai o namorado em festa e pede desculpas

O jornalista Leo Dias foi flagrado traindo o namorado em uma festa dada pelo humorista Carlinhos Maia. O caso repercutiu na internet e o apresentador pediu desculpas.

jornalista Leo Dias está acostumado a falar sobre a vida dos famosos. O colunista fez a carreira dando notícias sobre artistas, sendo conhecido por sempre ter informações privilegiadas sobre as celebridades.

No entanto, na última semana, o mundo girou [sempre] e a fofoca foi Leo Dias. O apresentador viu seu nome ser um dos assuntos mais falados das redes sociais após um vídeo dele traindo o namorado, João Paulo Oliveira.

Em vídeos e fotos que foram vazadas, Leo Dias aparece beijam outro homem na festa do humorista Carlinhos Mais.

Nas imagens divulgadas, Leo Dias aparece aos beijos com um homem, que ainda não foi identificado. As pessoas que estão em volta dos dois, ficam surpresas com a ação.

É claro que as imagens rodaram na internet e as pessoas comentaram bastante sobre o caso.

Após toda a repercussão, Leo Dias se pronunciou sobre a traição e pediu desculpas pelo ato. O jornalista começou dizendo que “nunca imaginou fazer um vídeo falando sobre a vida pessoal” e disse que não entendia toda a repercussão, além de assumir que errou.

“Nunca imaginei que ia ter que fazer um vídeo para falar da minha vida pessoal. Não entendo toda essa repercussão, mas eu queria falar uma coisa importante. Estou aqui para assumir minha responsabilidade, minha culpa, meu erro, minha infantilidade”, declarou.

Quer saber mais notícias de entretenimento? Acesse o nosso canal no WhatsApp

Ainda no vídeo, o apresentador destacou que o namorado não merecia a traição que o pedido de desculpas era para o companheiro.

“Eu estou aqui para pedir desculpas para o João, que ele não merece passar o que ele está passando, que eu errei, que eu tenho consciência do meu erro e que eu já pedi desculpas a ele, mas que eu estou tentando me redimir ao máximo e espero que ele entenda um dia”, concluiu o jornalista.

Nas redes sociais, os internautas comentaram o fato de Leo Dias sempre vazar informações sobre famosos e desta vez ele virou a notícia.

Essa Casa da Barra tá dando e deixando 😅 Carlinhos Maia divulgou em seu story um vídeo de Leo Dias beijando um homem na Casa da Barra 😱 Um pouco antes desse story, Leo revelou que deixou o namorado em Portugal e foi participar do reality 🗣️ pic.twitter.com/d0rAe2IEaP — Lacraram (@lacraram_) November 29, 2023

Fonte: DOL, com informações do Metrópoles / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...