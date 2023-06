Influencer ‘obcecada por perfeição’ fez cirurgia para ‘voltar a ser virgem’

Julia Medeiros ficou conhecida como “Kylie Jenner brasileira”Foto :Reprodução/Instagram

A influenciadora Julia Medeiros, de 22 anos, é conhecida como a Kylie Jenner brasileira. A jovem se diz “obcecada pela perfeição” e acredita ter dismorfia corporal.

Quem é Julia Medeiros?

A influenciadora mora em Miami atualmente e contou que passou a ser comparada com Kylie quando morava no Reino Unido. “No Brasil tem muitas pessoas com o visual parecido, então as pessoas não falam”, afirmou em entrevista ao Daily Star.

Ela não usa calcinha, e, com isso, acredita ter ganhado curvas. “Sinto que meu bumbum ficou com mais contorno e aumentou de tamanho. Quando parei de usar calcinha, ganhei curvas. As calcinhas não deixavam mostrar o meu tamanho”.

Reconstruiu o hímen para “perder a virgindade” novamente. Julia diz ter gastado R$ 51 mil no procedimento. “Agora posso perder minha virgindade de novo com alguém especial. Infelizmente, como acontece com muitas mulheres, acho que este é um momento roubado de nós”.

Assim como muitas mulheres, fui enganada. O cara me prometeu casamento e filhos como nos contos de fadas. Quando conseguiu o que queria, não cumpriu nada disso. Sempre quis ter aquele momento especial para mim, quero que seja único e romântico como nos contos de fadas, por isso fiz a cirurgia. Julia Medeiros ao Daily Star

Participou do Miss Bumbum UK e se destacou pela tatuagem na região. Julia tem um “Made in Brazil” tatuado no bumbum. Em português, a frase significa “feita no Brasil”.

Ela, no entanto, se arrependeu da tattoo, que fez para participar de um videoclipe. “A tatuagem sexualiza mulheres. Me arrependi e pretendo tirar. Tenho planos para o futuro e a tatuagem não faz parte deles […] Quando fui gravar o vídeo, estava de biquíni, vi que havia mulheres de todos os países e quis destacar o meu bumbum mostrando que sou brasileira. Fiz sem pensar nas consequências e me arrependo muito. As pessoas fazem julgamentos pesados nas redes sociais”.

Julia apagou a imagem da tatuagem de suas redes sociais.

