Influenciadora paraense constrói ‘praia artificial’ no quintal de casa no Pará

A casa da influenciadora Theulyn Reis tem uma “praia” artificial Crédito: Reprodução/Instagram/@theulynreis

Já pensou em ter um pedacinho das Maldivas em casa? A criadora de conteúdo de beleza Theulyn Reis, do Pará, realizou o sonho de ter sua própria praia. A grande obra contou com mais de mil plantas, areia, pedras e um lago. Em sua mansão localizada em um condomínio de luxo no Distrito de Outeiro, em Belém. Com um lago de 400 m² e profundidade de até 1,80m, o projeto promete recriar uma experiência paradisíaca semelhante às águas cristalinas das Maldivas.

Em uma publicação no TikTok, que já ultrapassa 19 milhões de visualizações, Theulyn mostrou o andamento da obra e comemorou o avanço do projeto. “Vou ter uma PRAIA na minha casa! Finalmente posso contar pra vocês que vamos fazer o maior projeto de nossas vidas!”, escreveu.

Theulyn Reis sempre viraliza com seus vídeos reagindo aos lançamentos de marcas de cosméticos. Além do talento, a jovem esbanja carisma, conquistando uma legião de fãs. A maioria de suas publicações tem sempre mais de 3 milhões de visualizações.

Mais de mil plantas!

A obra na casa nova contou com mais de mil plantas : 40 coqueiros, 100 açaizeiros, 230 maranta charuto; 175 filodendro ondulado; 125 tracuá; 150 costela-de-adão; e muito mais. Veja o vídeo:

Eu sempre fui apaixonada no nosso clima tropical, no verde e na natureza. Então a casa tem que ser reflexo das nossas paixões e personalidade, certo? Por isso nós fizemos um projeto de paisagismo PERFEITO. Compondo as plantas regionais, e cheia de brasilidade. Não vejo a hora de ver tudo isso pronto! 🤩,”

Com a praia pronta no quintal de casa, vários seguidores encheram os comentários da paraense. Dentre as mensagens, Virgínia foi citada.

“A casa da Virgínia ficou no chinelo perto dessa Maldivas 😍😍”. “A casa perfeita existe, e ela fica no Pará “, comentou outro seguidor.

