Avião da Gol colide com carro na pista ao decolar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro; VÍDEO

Avião colide em carro na pista ao decolar no Aeroporto do Galeão — Foto: Átila de Oliveira/Arquivo pessoal

Aeronave teve que interromper a decolagem. Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (11), na capital fluminense. Não houve feridos, segundo a concessionária que administra o terminal.

m avião colidiu em um carro ao decolar na pista do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (11). A aeronave da Gol, um Boeing 737 Max 8, matrícula PS-GPP, tinha Fortaleza como destino.

O piloto relatou que bateu em um carro no meio da pista, que tem 4.000 metros de extensão, e que por isso interrompeu a decolagem.

Em nota, a concessionária RIOgaleão informou que houve um incidente sem vítimas entre um carro de manutenção e um avião em uma das pistas do aeroporto na noite desta terça-feira, por volta das 22h.

“Não há feridos e os passageiros já foram desembarcados. O aeroporto continua operando normalmente para pousos e decolagens”, afirmou a concessionária que administra o aeroporto.

De acordo com o procurador da Justiça Átila de Oliveira, que mora no Ceará e estava na aeronave, o acidente aconteceu quando o avião estava próximo da decolagem.

“Estava tudo dentro do planejado. Avião já estava com velocidade, pela minha percepção estava bem próximo de decolar. Foi quando a gente sentiu um solavanco e um barulho. O piloto iniciou a frenagem e ficou aquela apreensão pra ver se ia dar tempo de frear até o fim da pista. Graças a Deus estamos vivos pra contar a história”, afirmou.

Também por meio de nota, a companhia aérea Gol afirmou que o avião colidiu com uma “viatura da administradora do Aeroporto RIOgaleão, que se encontrava na pista durante o procedimento de decolagem”.

“A decolagem foi interrompida e todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. Um voo extra para Fortaleza foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. Aqueles que decidiram permanecer no Rio de Janeiro receberam toda assistência para acomodação, transporte e alimentação”, explicou a Gol.

Ainda segundo a companhia, a tripulação seguiu os procedimentos e agiu rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. “A empresa informa, ainda, que o incidente não afetará outros voos”, afirmou.

O comunicado disse que a empresa está à disposição para colaborar com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) na apuração sobre o acidente.

Avião da Gol colide com carro na pista ao decolar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro; VÍDEO

