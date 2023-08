Inglaterra vence Nigéria nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa do Mundo feminina

As inglesas esperam a definição das adversárias na partida Colômbia e Jamaica, na madrugada desta terça-feira.

(Foto:© Getty Images).

Em jogo decidido nos pênaltis, a Inglaterra venceu a Nigéria por 4 a 2, na manhã desta segunda-feira (7), e garantiu a presença nas quartas de final da Copa do Mundo feminina, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, em Brisbane, na Australia.

As inglesas esperam a definição das adversárias na partida Colômbia e Jamaica, na madrugada desta terça-feira.

A Inglaterra venceu a Eurocopa do ano passado e chegou ao Mundial como uma das favoritas. Com 100% de aproveitamento, a equipe venceu seus três jogos na primeira fase, anotou oito gols e sofreu apenas um.

A equipe nunca perdeu uma partida oficial (sem ser amistosos) sob o comando da holandesa Sarina Wiegman.

INGLATERRA

Earps; Greenwood, Bright e Carter; Lucy Bronze, Walsh (Zelem), Stanwey, Lauren James e Daly; Hemp (England) e Russo (Kelly). Técnica: Sarina Wiegman-Glotzbach

NIGÉRIA

Nnadozie; Alozie, Ohale, Demehin e Plumptre; Ucheibe e Ayinde (Echegini); Ajibade, Payne (Oparanozie) e Onumonu (Oshoala); Kanu (Ordega). Técnico: Randy Waldrum

Estádio: Suncorp Stadium, em Brisbane (Austrália)

Público: 49.461

Arbitragem: Melissa Borjas (Honduras)

Assistentes: Shirley Susana Perello López (Honduras) e Sandra Ramirez (México)

Cartão vermelho: Lauren James (ING)

