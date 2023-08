Três idosos morrem após comerem cogumelos, um está em estado crítico

Todas as vítimas eram familiares. (Foto:© Quercus).

Três idosos faleceram após consumirem cogumelos venenosos durante o almoço. Uma quarta pessoa encontra-se internada em estado crítico em Leongatha, na Austrália.

As vítimas fatais são Heather Wilkinson, de 66 anos, sua irmã Gail Patterson, de 70 anos, e o esposo desta última, Don, também com 70 anos.

O esposo de Heather é o indivíduo hospitalizado.

“Durante a última semana, todos nós enfrentamos choque e luto. Eles eram pais, avós, irmãos e fundamentos de fé em nossa comunidade”, afirmou uma fonte das autoridades locais.

A polícia de Victoria informou que as circunstâncias que levaram a essas mortes ainda estão sob investigação, e ainda não se sabe se há indícios de suspeita.

Em decorrência desse incidente, as autoridades alertaram sobre dois tipos de cogumelos venenosos que surgem em Victoria durante os meses mais frios. Os sintomas de envenenamento por cogumelos silvestres incluem vômitos, diarreia e tontura.

Fonte:Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/16:37:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...