Iniciada montagem de usina de oxigênio no Hospital Municipal de Oriximiná, no oeste do Pará

Iniciou na manhã desta quinta-feira (21), o trabalho de montagem da usina de oxigênio adquirida pela prefeitura de Oriximiná, oeste do Pará, em Curitiba (PR). O equipamento foi transportado para o município paraense por avião cargueiro da Força Aérea Brasileira (FAB), após solicitação do governador Helder Barbalho (MDB) ao Ministério do Defesa.

A aeronave com a carga de aproximadamente 6.500 kg foi desembarcada no início da madrugada de hoje e levada para o Hospital Municipal onde está sendo montada.

O secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, Henderson Pinto e o secretário Adjunto da Sespa, Sipriano Ferraz, acompanharam a chegada do voo que teve três horas e 40 minutos de duração. O prefeito William Fonseca e outras autoridades municipais também esperaram a chegada do voo.

“Atitudes como essa de tomar a melhor decisão para salvar a população é fundamental. Começou aqui em Oriximiná com o prefeito comprando a usina e solicitando apoio do governo do Estado, que conseguiu garantir junto ao Ministério da Defesa, que a carga chegasse o quanto antes no município”, afirmou o secretário Regional, Henderson Pinto.

O prefeito da cidade tem a expectativa de montar tudo em 12 horas. “Nós temos feito estratégia de guerra, tudo para que não falte oxigênio para a população. Nesse esforço conjunto, eu pedi ao governador Helder para que ele pudesse intervir. Graças a Deus veio esse avião da Força Aérea”, destacou o gestor municipal.

