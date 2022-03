Iniciativa oferece apoio jurídico e psicológico gratuitos a mulheres vítimas de violência no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A equipe me abraçou com empatia, acolhimento e amor. Tive orientação jurídica e apoio psicológico. Depois de muita luta, nós conseguimos vencer. No último mês de dezembro, viramos o ano respirando novos ares, porque a prisão preventiva saiu. Por isso sou muito grata”, pontuou a mulher assistida pela iniciativa.

You May Also Like