Esposa Filma Briga Entre As Amantes Do Próprio Marido no Pará; vídeo

(Foto: Reprodução)- Quando a famosa frase “um é pouco, dois é bom, três é demais” se torna realidade, a situação pode sair do controle.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais está gerando muito debate ao mostrar um incidente dramático envolvendo um triângulo amoroso na cidade de Bragança, no nordeste do Pará. Nas imagens, a esposa é vista filmando uma briga entre duas mulheres, alegadas amantes de seu marido, expondo a infidelidade do homem e revelando toda a confusão.

No vídeo, a mulher que está filmando se identifica como a esposa traída e narra os eventos com uma mistura de indignação e tristeza. Enquanto o marido tenta separar as duas mulheres envolvidas na confusão, a esposa registra cada momento da briga.

Em um momento tenso, ela confronta diretamente o marido e o avisa: “Tu vai sair de casa é agora”.

Assista ao vídeo:

Esposa Filma Briga Entre As Amantes Do Próprio Marido.

Leia mais: pic.twitter.com/ueOT4sj3wJ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 22, 2024

Fonte: Notícias Foco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/18:48:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...