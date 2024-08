Inpe aponta Novo Progresso entre as cidades com mais queimadas no Brasil neste fim de semana

Inpe monitora queimadas no Brasil (Foto: Agência Brasil)

Fumaça sem fim- Inpe monitora queimadas no Brasil

Estados da Amazônia são imensa maioria entre os municípios que estão no topo do ranking das queimadas no Brasil

Os estados da Amazônia foram o palco da imensa maioria dos focos de incêndios e queimadas registrados nas últimas 48 horas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe).

Esses focos criaram uma nuvem densa de fumaça que cobre centenas de cidades do País, como Goiânia (como mostrou mais cedo o Mais Goiás).

Lábrea, no estado do Amazonas, está no topo desse ranking, com 8,8% do total de focos (o que, em números absolutos, significa 227). Na sequência vêm Altamira, no Pará (8%) e Novo Progresso, também no Pará (7,9%).

Confira a lista:

*Lábrea (Amazonas): 8,8%

*Altamira (Pará): 8%

*Novo Progresso (Pará): 7,9%

*Porto Velho (Rondônia): 6,8%

*Apuí (Amazonas): 4,9%

*São Felix do Xingu (Pará): 4,8%

*Manicoré (Amazonas): 4,1%

*Boca do Acre (Amazonas): 4%

*Itaituba (Pará): 3,7%

*Colniza (Mato Grosso): 3,4%

*Altinópolis (São Paulo): 3,3%

*Novo Aripuanã (Amazonas): 2,9%

Fonte: Jornal Folha do Progresso com INPE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2024/05:47:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...