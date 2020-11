Inquieto com abordagem da PRF, homem é preso com R$ 45 mil, revólver e munições em Belterra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

À polícia, o homem informou que estava indo para sua propriedade rural, mas não soube explicar a origem do dinheiro encontrado no veículo.

Ainda segundo a polícia, a guarnição realizou uma fiscalização no veículo onde foram encontrados R$ 45 mil, além da arma que estava municiado com 4 munições.

Um homem foi preso na tarde deste sábado (31) em Belterra, no oeste do Pará, ao ser abordado pela PRF na BR-163. Com o indivíduo a polícia encontrou uma quantia em dinheiro, além de um revólver e munições.

De acordo com a polícia, o homem ficou nervoso e não soube explicar a origem do dinheiro.

You May Also Like