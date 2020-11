Sindicato de escolas particulares de Belém critica suspensão de aulas presenciais e abertura de bares

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em Belém, as aulas na rede privada foram autorizadas em 1º de setembro pelo governo estadual. Na rede pública, a prefeitura iniciou as aulas presenciais no dia 14 de setembro, para mais de 7 mil alunos.

“Nosso objetivo principal é garantir proteção de forma uniforme a toda comunidade escolar”, afirmou Coutinho. A decisão representa um recuo, já que na terça-feira (27) a Secretaria de Educação havia informado que as aulas seriam mantidas, mesmo diante do avanço da doença.

A decisão de suspender as aulas particulares na capital paraense havia sido anunciada nesta quinta-feira (29) pelo prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB). Segundo ele, a decisão foi tomada por causa do aumento de casos suspeitos de coronavírus.

A decisão de suspender aulas presenciais em Belém foi publicada no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (30). A determinação ocorreu 46 dias após a reabertura das escolas na rede pública e tem validade de 30 dias.

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Pará (Sinepe) enviou um ofício à Prefeitura de Belém solicitando a retomada das aulas presenciais na rede privada de educação. O documento foi enviado nesta quarta-feira (4) ao prefeito Zenaldo Coutinho e diz respeito ao decreto que voltou a suspender aulas presenciais na capital devido ao avanço da Covid-19 no município.

