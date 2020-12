Jovem de 20 anos é assassinado a pauladas no bairro Vitória Régia, em Itaituba

Um jovem identificado como Marcos Lima Pereira, de 20 anos, foi assassinado a pauladas por volta das 23h deste último sábado (28), no bairro Vitória Régia, em Itaituba.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, a vítima estava bebendo juntamente com o irmão em um bar no bairro conhecido por “Irajá”. Após algum tempo, Marcos disse ao irmão que iria embora para a sua casa.

Ainda conforme apontam relatos, no caminho percorrido, a vítima teria sido acompanhada por um homem que estava em uma bicicleta, até a sua residência. Horas depois, Marcos foi encontrado sem vida no quintal da casa com fortes pancadas na cabeça e rosto.

O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado, todavia, a vítima já estava sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso segue em investigação. Até o fechamento desta matéria ninguém foi preso.



Foto: Reprodução

Por: Esdras Teixeira/ Plantão 24horas News

