Inscrições abertas para concurso público da Sespa com 315 vagas; veja como se inscrever

Interessados podem se candidatar até o dia 17 de agosto de 2023. Os salários estão acima de 3 mil para nível superior.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) deu início às inscrições para o concurso público com 315 vagas para diversos cargos. São oportunidades tanto para níveis médio, como superior, além de formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem se candidatar até o dia 17 de agosto de 2023, exclusivamente por meio do site da Consulplan, no link: https://www.consulplan.net/Concurso/Index/1753

A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo almejado, sendo R$ 46,60 para cargos de nível médio e R$ 47,80 para cargos de nível superior.

Os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa até o dia 18 de agosto de 2023, utilizando as agências bancárias indicadas no edital ou por meio de boleto online.

A isenção da taxa de inscrição será concedida a candidatos que se enquadrem em determinados critérios, tais como estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ser pessoa com deficiência ou pertencer a família de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos.

Aqueles que se enquadrem nos requisitos devem solicitar a isenção entre os dias 17 a 19 de julho, através do site da banca organizadora.

As oportunidades são para diversos profissionais da área da saúde e também para áreas administrativas. Confira algumas das vagas disponíveis:

Nível Médio

Agente Administrativo;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Patologia Clínica;

Técnico em Radiologia

Nível Superior

Administrador;

Analista de Sistemas;

Biomédico;

Contador;

Economista;

Enfermeiro;

Enfermeiro / Auditoria;

Fisioterapeuta;

Médico Cardiologista;

Médico Cirurgião Geral;

Médico Clínico Geral;

Médico Dermatologista;

Médico Gastroenterologista;

Médico Ginecologista e Obstetra;

Médico Ortopedista e Traumatologista;

Médico Otorrinolaringologista;

Médico Patologista Clínico;

Médico Pediatra;

Médico Pneumologista;

Médico Psiquiatra;

Médico Radiologista;

Pedagogo.

