Vacinas compradas com Butantan vão ser usadas na vacinação de 2 milhões de adultos no Pará

Governador Helder durante solenidade no Butantan (Foto:Rodrigo Pinheiro/ Agência Pará)

A informação foi divulgada, nesta quinta-feira, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. O Estado comprou 1 milhão de doses

Cerca de 2 milhões de paraenses adultos ainda não se vacinaram. As doses da vacina CoronaVac, adquiridas diretamente do Instituto Butantan, pelo Governo do Estado, serão usadas para reduzir esse passivo da vacinação contra covid-19. Isso se deve à quantidade insuficiente de imunizantes enviados ao Pará, pelo Ministério da Saúde. A defasagem de doses chega a 1,4 milhão. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), desta quinta-feira (23). Nesta quarta-feira (22), o governador Helder Barbalho (MDB) participou de um evento, em São Paulo, para a compra de um milhão de doses da CoronaVac, que deverão chegar ao Estado a partir da próxima segunda-feira (27).

Na quarta-feira (22), o governador de São Paulo, João Doria, iniciou a entrega de 2,5 milhões das doses da vacina do Instituto Butantan aos Estados do Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso, para fortalecer os respectivos planos de imunização contra a covid-19. A solenidade ocorreu na sede do prédio do Instituto, em São Paulo. Conforme previsto nos acordos firmados, o Ceará vai receber 300 mil doses da Coronavac. Os estados do Espírito Santo e Mato Grosso contrataram 500 mil doses cada. E o Piauí ficará com outras 200 mil.

Durante a solenidade, o governador Helder Barbalho disse que governo do Estado fez a aquisição direta de um milhão de doses para acelerar a imunização da população. Ele informou que o Pará tem cerca de 2,4 milhões de adultos que precisam ser vacinados e ainda não o foram. “E isto requer grande mobilização da sociedade, com repescagens, chamamentos, convencimento, de que este é o único caminho”, afirmou, na ocasião.

Por:Dilson Pimentel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...