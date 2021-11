Inscrições de quatro concursos públicos no Pará terminam nesta segunda (8)

Quatro seleções no Pará inscrevem até esta segunda-feira (Foto:Arquivo / Agência Pará)

Juntas, essas seleções somam 569 vagas

Várias seleções estão abertas no Pará apenas até este mês. Quatro delas têm inscrições até esta segunda-feira (8), como é o caso do concurso público da Prefeitura de Santarém, que vai selecionar 553 novos servidores, além de formar cadastro reserva. A administração municipal oferece salário de R$ 1.100 para todos os cargos e o edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para os candidatos negros ou pardos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutovicentenelson.com.br, com taxa entre R$ 99,90 e R$ 119,90.

No nível médio e técnico, há chances para agente administrativo (273), cuidador (10), educador social (33), monitor (18), técnico em agricultura (2), em agropecuária (3) e em informática (4) e agente de fiscalização urbana (29), do meio ambiente (15), agropecuário (12), de obra (10), portuária (15), de vigilância animal (1) e de trânsito (50). Já no nível superior, as oportunidades são para advogado (3), assistente social (29), analista de controle interno (10), biólogo (2), contador (2), engenheiro agrônomo (1), ambiental (2), de segurança do trabalho (1), de tráfego (1) e florestal (1), gestão de Recursos Humanos (2), jornalista (1), nutricionista (1) e psicólogo (21).

O concurso contará com prova escrita objetiva de múltipla escolha para todos os cargos; e prova de títulos para todos os cargos de nível superior e para quem concorrer às vagas de agente administrativo, técnico em informática, em agricultura e em agropecuária, monitor, cuidador e educador social. A prova objetiva será realizada no dia 12 de dezembro, nos dois turnos. Os locais serão divulgados no dia 1º de dezembro.

Canaã dos Carajás

Outra seleção que tem inscrições até hoje é a da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), do município de Canaã dos Carajás, que vai preencher 12 vagas imediatas e formar um cadastro reserva com outras 54 oportunidades em vários cargos municipais de níveis médio e superior – 5% das vagas são reservadas aos candidatos portadores de deficiência.

No nível médio, as vagas são para agente de serviços administrativos (6), enquanto, no nível superior, as chances são para assistente social (1), bibliotecário (1), educador físico (2), pedagogo (1) e psicólogo (1). Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, estando entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57.

As inscrições podem ser feitas por meio do site www.quadrix.org.br. A taxa de participação custa R$ 58 para os cargos de nível médio e de R$ 68 para os de nível superior. O concurso terá duas etapas de avaliação: prova objetiva, para todos os cargos; e avaliação de títulos, para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 5 de dezembro, na cidade de Canaã dos Carajás.

Ufpa

A Universidade Federal do Pará (UFPA) também tem seleções com inscrições até esta segunda-feira. Uma delas busca preencher duas vagas temporárias no cargo de professor substituto, para lotação no campus universitário de Abaetetuba e no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), nas disciplinas de atenção integral à saúde (1) e fundamentos da educação especial (1). Os salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação de R$ 229, por regime de trabalho de 20 horas semanais, e de R$ 458, por carga horária semanal de 40 horas. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80 e o certame terá prova escrita, prova didática e julgamento de títulos.

Já a outra seleção da UFPA tem duas vagas temporárias abertas em cargo de professor visitante, para lotação no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), na disciplina de epidemiologia das populações vulneráveis da região Norte. O candidato deverá possuir título de doutor compatível com o tema do concurso, experiência pós-doutoral no exterior como bolsista, entre outros requisitos. A remuneração do contratado varia entre R$ 11.800,12 e R$ 20,530,01 e será acrescido ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 458. A taxa custa R$ 180 e a seleção contará apenas com análise do curriculum vitae.

