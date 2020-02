Inscrições para casamento comunitário de Parauapebas começam na segunda-feira (10)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A partir de segunda-feira (10), começam as inscrições para mais uma edição do casamento comunitário da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu). Os interessados devem procurar o Centro Integrado de Atenção à Mulher, localizado na rua F, nº 88, bairro Cidade Nova.

