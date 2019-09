Inscrições para editais públicos do Banco da Amazônia encerram dia 20

(Cristino Martins / O Liberal)-Projetos para a área social, cultural, esportiva, ambiental, exposições agropecuárias e feiras podem participar

Encerra no dia 20 de setembro o período de inscrições para os três editais públicos de patrocínios do Banco da Amazônia 2020, com mais de R$ 2 milhões destinados. Poderão ser inscritos projetos para a área social, cultural, esportiva, ambiental, exposições agropecuárias, feiras, mostras para o Espaço Cultural e para aqueles amparados pela Lei Rouanet.

De acordo com o coordenador de patrocínios do Banco da Amazônia, Ewerton Alencar, este ano não terá prorrogação porque o período para inscrições foi maior do que no ano passado. “Alertamos aos interessados para se atentarem para o prazo e para a forma de inscrição, que é via Correios”, comenta.

O secretário executivo da instituição, Alcir Erse, esclarece que o banco lança os editais públicos para ampliar as oportunidades para todos os segmentos da sociedade concretizarem seus projetos. “Dessa forma, buscamos cumprir com a missão de desenvolver a região de forma sustentável, favorecendo o acesso à cultura, esporte e lazer em nossa área de atuação, que é a Amazônia Legal. Os projetos contemplados deverão seguir estes quesitos”, informou.

Os três editais são: de Patrocínios, de Pautas para o Espaço Cultural Banco da Amazônia e de Chamada Pública de Projetos ao abrigo da Lei Rouanet. Desde 2010, ano em que foi lançado o primeiro edital, mais de 1.200 projetos já foram incentivados em toda a região amazônica.

Os interessados devem enviar seus projetos via Correios à Secretaria Executiva do Banco da Amazônia, localizada na Av. Presidente Vargas, 800, 14º andar, bairro Campina, CEP 66.017-901, mediante entrega ou postagem com A.R. (aviso de recebimento).

Para esclarecimentos de dúvidas, o banco disponibiliza o e-mail: coordenadoriadepatrocinios@bancoamazonia.com.br.

Serviço:

Seleção Pública de Patrocínios do Banco da Amazônia

Data: até 20 de setembro de 2019

Informações podem ser obtidas no site do banco e pelo telefone: (91) 4008-3955.

Por:Redação Integrada

