Inscrições para o 6º Prêmio IMPA de Jornalismo terminam em 30 de agosto

Faltam 15 dias para o fim das inscrições do 6º Prêmio IMPA de Jornalismo. Realizado desde 2018, a edição deste ano vai conceder R$ 36 mil aos três primeiros colocados nas duas categorias em disputa, “Matemática” e “Divulgação Científica”. As inscrições estão abertas até 30 de agosto.

O concurso criado pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) tem como objetivo estimular a publicação de reportagens jornalísticas sobre Matemática, Ciência e Tecnologia no Brasil e reconhecer trabalhos de excelência que aproximem esses temas da sociedade.

As premiações são idênticas nas duas categorias: R$ 10 mil para o 1º colocado, R$ 5 mil para o 2º e R$ 3 mil para o 3º lugar. Ainda serão concedidas duas menções honrosas em cada categoria. Os três primeiros colocados são convidados a participar de webinários sobre os temas das reportagens premiadas nas redes do IMPA. Veja aqui as transmissões dos anos anteriores.

Podem concorrer ao prêmio jornalistas com reportagens publicadas ou exibidas entre 1º de outubro de 2022 e 30 de agosto de 2023. São aceitas matérias de todos os meios de comunicação – jornal, revista, blog, televisão, rádio ou outro.

Na categoria “Matemática”, é possível inscrever matérias que abordam pesquisas, ensino da disciplina, além do uso da matemática no desenvolvimento de novas tecnologias, como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Já as reportagens para a categoria “Divulgação Científica” podem abordar avanços científicos e tecnológicos de todas as áreas do conhecimento.

Ao longo dos últimos 5 anos, o Prêmio IMPA de Jornalismo já premiou 56 trabalhos de veículos como TV Globo, GloboNews, Folha de S.Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo, Revista Piauí, Veja, Revista Superinteressante, Revista Galileu, entre outros. No período, foram distribuídos R$ 150 mil em prêmios.

O regulamento deste ano prevê que cada jornalista poderá inscrever no máximo três reportagens ou séries. Os principais critérios de julgamento são: relevância jornalística do tema, originalidade, profundidade, clareza e qualidade da execução da matéria. Clique aqui para acessar o regulamento.

Nas cinco primeiras edições do Prêmio, cerca de 650 trabalhos jornalísticos foram inscritos. Em 2022, no primeiro lugar na categoria “Matemática” ficou a reportagem “Como a inteligência artificial revelou os segredos dos Beatles”, do jornalista Bruno Romani em parceria com Marcos Muller e William Mariotto, publicada no Estadão. Em “Divulgação Científica”, a primeira posição foi da matéria “As cientistas da Amazônia”, de Nádia Pontes, da Deutsche Welle. Conheça os premiados das edições anteriores.

Confira as principais datas:

Inscrições: até 30 de agosto de 2023

Divulgação dos resultados: 16 a 20 de outubro de 2023

Webinários com os vencedores: 23 de outubro a 3 de novembro de 2023

