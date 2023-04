INSS paga aposentados e pensionistas nesta segunda

Os primeiros beneficiados são os segurados que ganham até o mínimo, com depósitos entre 27 de março e 10 de abril. (Foto:Divulgação).

Uma ótima notícia para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira (10). A autarquia realiza o último depósito para segurados que ganham um salário mínimo (R$ 1.302) e mais de um salário mínimo.

Ao todo, mais de 37 milhões de segurados recebem os pagamentos. Os primeiros beneficiados são os segurados que ganham até o mínimo, com depósitos entre 27 de março e 10 de abril.

A consulta aos valores e calendário pode ser realizada no site ou aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS. Para aqueles que não possuem acesso à internet, podem realizar a consulta ligando para a Central de Atendimento do INSS, no número 135, de segunda-feira a sábado, das 7h até às 22h, no horário de Brasília.

Calendário do INSS

Os depósitos no mês de abril serão mais longos do que o habitual. O calendário costuma encerrar sempre na primeira semana do mês seguinte. Mas no caso deste mês, um fator irá atrasar um pouco o pagamento de alguns beneficiários.

O feriado da Sexta-Feira Santa, que caiu no dia 7 de abril, fez com que o INSS libere o pagamento dos beneficiários, com penúltimo dígito final 5 e 0 mais tarde, que passam a receber na segunda-feira, 10 de abril.

Para saber o dia exato do recebimento, o segurado deve verificar o número do benefício (NB) que possui dez dígitos no formato: 999.999.999-9. Neste caso, é necessário considerar o penúltimo número que fica antes do dígito.

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.302)

Penúltimo dígito 1 – 27 de março – já pago;

Penúltimo dígito 2 – 28 de março – já pago;

Penúltimo dígito 3 – 29 de março – já pago;

Penúltimo dígito 4 – 30 de março – já pago;

Penúltimo dígito 5 – 31 de março – já pago;

Penúltimo dígito 6 – 3 de abril – já pago;

Penúltimo dígito 7 – 4 de abril – já pago;

Penúltimo dígito 8 – 5 de abril – já pago;

Penúltimo dígito 9 – 6 de abril – já pago;

Penúltimo dígito 0 – 10 de abril.

Para quem recebe mais de um salário mínimo

Penúltimo dígito 1 e 6 – 3 de abril – já pago;

Penúltimo dígito 2 e 7 – 4 de abril – já pago;

Penúltimo dígito 3 e 8 – 5 de abril – já pago;

Penúltimo dígito 4 e 9 – 6 de abril – já pago;

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do JC Concursos em 10/04/2023/08:39:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Penúltimo dígito 5 e 0 – 10 de abril.Com informações do JC Concursos

Curtir isso: Curtir Carregando...