Veja os alvos da operação da PF deflagrada no Pará e em outros 6 estados por ataques em Brasília

(Foto:Reprodução) – Ao todo, estão sendo cumprido 32 mandados de busca e apreensão e de prisão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Nero, no Distrito Federal e nos estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, contra suspeitos de participar de atos de vandalismo na capital federal no dia 12 de dezembro.

Na ocasião, veículos foram queimados e uma delegacia foi depredada. De acordo com a TV Globo, três pessoas foram presas até 7h30. Entre os alvos da operação estão Klio Damião Hirano, Átila Mello, Joel Pires Santana e Ricardo Yukio Aoyama.

Veja quem são os alvos:

Klio Damião Hirano: exibe uma série de publicações, vídeos e fotos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília e em encontro com outros autodenominados “patriotas”. Ela foi presa no início da manhã desta quinta-feira.

Átila Reginaldo Franco de Melo: fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro e chegou a passar pelo acampamento do QG do Exército em Brasília, juntamente com a esposa. Recebeu voz de prisão em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Joel Pires Santana: nascido em Cacoal (RO), é pastor evangélico e foi detido em Rondônia. Participa com frequência dos atos contra o resultado das eleições presidenciais em Brasília.

Ricardo Yukio Aoyama: Teria sido o responsável por comprar combustíveis durante os atos realizados em Brasília no dia 12 de dezembro. Não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça. Sua casa, em Rondônia, foi alvo de busca e apreensão. No imóvel, os agentes encontraram uma pistola. (As informações são do Portal Metrópoles.).

Jornal Folha do Progresso em 29/12/2022/10:43:26

